Сегодня заседания суда по избранию меры пресечения Савченко не будет – Сарган

16:47, 22 марта 2018
Политика
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Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест / фото УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, где генпрокурор Юрий Луценко в присутствии адвоката подписал и объявил ей подозрение.

Сестра Савченко Вера не исключала, что заседание суда по избранию меры пресечения может состояться уже сегодня.

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Теги: #суд#Надежда Савченко