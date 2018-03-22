Сегодня заседания суда по избранию меры пресечения Савченко не будет – Сарган

Ранее сестра Савченко Вера не исключала, что заседание суда по мере пресечения может состояться уже сегодня.

Сегодня заседание суда по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко не будет.

Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, где генпрокурор Юрий Луценко в присутствии адвоката подписал и объявил ей подозрение.

Сестра Савченко Вера не исключала, что заседание суда по избранию меры пресечения может состояться уже сегодня.