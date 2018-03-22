Сегодня заседания суда по избранию меры пресечения Савченко не будет – Сарган
Сегодня заседание суда по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко не будет.
Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, где генпрокурор Юрий Луценко в присутствии адвоката подписал и объявил ей подозрение.
Сестра Савченко Вера не исключала, что заседание суда по избранию меры пресечения может состояться уже сегодня.