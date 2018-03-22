Стилист: Тимошенко стала заложницей своей прически

Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент, отметила имиджмейкер.

Юлия Тимошенко выбрала себе прическу осознанно и с далеко идущей целью. Об этом сказала стилист и имиджмейкер Ульяна Пак.

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Во время чата в "Главреде" она ответила на вопрос о том, можно ли считать косу Тимошенко удачным решением, или политик уже отчасти стала заложницей этого образа. Пак отметила: "Во время предвыборной кампании много разговоров о национальной идее, и политики по-разному эксплуатируют эту тему. В случае Юлии Владимировны вся "національна ідея" воплотилась в одной прическе - в косе. Ведь именно коса отличает украинку от всех других национальностей и народов".

Пак добавила: "Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент. Это должен быть осознанный выбор. После выбора этой прически Юлия Владимировна была обязана носить ее постоянно".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ назвали самый удачный образ премии Оскар-2018.