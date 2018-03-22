Луценко о деле Савченко: никакого военного мятежа в Украине не было

Генпрокурор назвал боеприпасы, которые были завезены в Украину Савченко и Рубаном.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что никакого военного мятежа в Украине не было, а была попытка двух человек действовать в интересах России и боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в парламенте во время рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко.

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Так, на вопрос, идет ли речь в деле против Савченко о военном перевороте, Луценко ответил: «Никакого военного мятежа в Украине не было, была попытка двух человек действовать в интересах Российской Федерации как страны-агрессора и террористической организации «ДНР», с лидером которой народный депутат Савченко непосредственно проводила переговоры, о чем сообщала вам, прямо здесь в зале, с видео»

Он напомнил, что на видео, продемонстрированном в ВР, звучала фраза «Ребята просят - меняйте власть». «Здесь, в Киеве меняйте власть. Ребята дали боевые гранаты и минометы для того, чтобы свергать здесь власть. Не там Захарченко взорвать, пока за столом с ним сидели, а здесь - украинскую власть уничтожить», - подчеркнул Луценко.

Он также назвал боеприпасы, которые были привезены участниками дела, в частности, это пулемет «Утёс», винтовка «Топаз», которую производят только в «ДНР». «Всё это должно было создать, как говорил Рубан, хаос на улицах: чем больше крови, тем лучше», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

В ходе оглашения представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.109; ч.1 ст.14 ч.2 ст.28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт); ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.