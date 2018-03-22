"Чтобы закончить войну, надо взорвать Захарченко, а не Раду!": Луценко и Савченко жестко поспорили на комитете

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде.

На заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, который рассматривал представление генерального прокурора о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, нардеп жестко спорила с Юрием Луценко.

"Надя, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс... Он за спинами террористов "ДНР" после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон", - заявил Луценко.

"Дошло бы дело и до Захарченко", - ответила Савченко на обвинения в намерениях планирования теракта.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР признал законными и обоснованными представление ГПУ о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.