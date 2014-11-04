ЕС: "Выборы" на Донбассе - угроза мирному диалогу, но "каналы для диалога нужно держать открытыми"

Верховный представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Фредерика Могерини назвала так называемые "выборы" на Донбассе "самой большой угрозой" для мирного диалога и предостерегла "не закрывать окно возможностей" для его продолжения.

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Так она во вторник в Брюсселе прокомментировала по просьбе собственного корреспондента УНИАН возможность усиления санкций для России после того, как Москва не признала так называемые "выборы" на Донбассе нелегитимными и незаконными.

"Мы четко заявили, что эти выборы являются нелегитимными и признаны не будут. Это - наибольший риск, который я вижу для пути диалога и мира", - сказала она.

В этой связи Могерини предостерегла относительно "закрытия этого окна возможностей для внутреннего диалога и диалога с Россией, над которым сами украинцы работали, чтобы найти пути решения кризиса политическим путем".

"Оценка санкций, как вам известно, продолжается постоянно, и мы всегда говорили, что они зависят от ситуации на месте. Этот процесс будет продолжаться в ближайшие недели", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

По ее словам, 17 ноября состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет рассматриваться ситуация в Украине. "Главным вопросом для дискуссии должно быть то, как мы гарантируем, что найдем решение конфликта", - добавила Могерини.

При этом она выразила уверенность, что санкции могут быть инструментом, "но остаются политическим инструментом, а не целью". "Цель - найти решение кризиса. Необходима сильная реакция вместе с открытыми каналами диалога. Это может дать нам надежду на поиск решения для разрешения ситуация в Украине", - подчеркнула верховный представитель ЕС.