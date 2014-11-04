Молдавия не признает "преступные выборы" боевиков

"МИДЕИ не признает выборы, в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в Украине и спровоцировавшие новое обострение напряженности. Данные "выборы" незаконны и преступны, потому что противоречат украинскому законодательству и мирным договоренностям, недавно достигнутым в Минске. Они также серьезно вредят процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе", — сообщается в официальном заявлении МИДЕИ для прессы, сообщает РИА Новости.

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Внешнеполитическое ведомство Молдавии подчеркивает, что "подтверждает свою поддержку предпринимаемым усилиям по выполнению достигнутых договоренностей в рамках Контактной группы для нахождения политического решения кризиса на востоке соседнего государства при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Украины".