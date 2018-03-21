Суд по делу Януковича отказал адвокатам в допросе Матиоса

Вместе с тем суд удовлетворил ряд ходатайств адвокатов экс-президента о допросах свидетелей.

Суд по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем госизмены отказал его защитникам в допросе заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Оболонского райсуда Киева продолжает рассмотрение ходатайств адвокатов Януковича о допросе тех или иных лиц в качестве свидетелей стороны защиты.

В частности, адвокаты просили суд допросить главного военного прокурора Матиоса, чтобы узнать, почему именно Главная военная прокуратура расследовала дело о госизмене Януковича.

Однако суд отказался удовлетворить это ходатайство, "поскольку в качестве свидетеля просят допросить сторону уголовного производства по тем обстоятельствам, которые не являются предметом доказывания в данном производстве".

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Вместе с тем суд удовлетворил несколько ходатайств защитников Януковича о допросе других свидетелей. В частности, речь идет о свидетелях Валерие Выговском и Анатолие Кобылинском, который, как утверждают адвокаты, расскажет, что Януковичу перед бегством из Украины якобы угрожали.

Также суд постановил допросить свидетеля Владимира Павленко - бывшего начальника штаба охраны президента, который, по словам адвокатов, расскажет о том, что экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и министр внутренних дел Арсен Аваков в феврале 2014 года в Крыму намеревались "ликвидировать Януковича".

Кроме того, удовлетворено ходатайство о допросе экс-охранника Януковича Дмитрия Иванцова. Это именно тот охранник, в которого стреляли во время его поездки из Киева в Харьков.

Вместе с тем суд отказал в допросе официанта из Администрации президента Артема Доманского. Адвокаты заявили, что он может рассказать о том, как захватывали резиденцию Януковича «Межигорье».

Однако председательствующий по делу судья Владислав Девятко отказался удовлетворить это ходатайство. "Вы сказали, что он официант. Пожалуй, об отравлении начнете говорить", - отметил судья.

Также суд отказал в допросе еще 4 свидетелей: Ткаченко, Рудя, Лещенко и Руденко.

Сейчас суд продолжает рассматривать ходатайства стороны защиты.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.