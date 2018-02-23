Наливайченко объяснил, почему в 2014 не задержали лидера крымских сепаратистов Аксенова

С началом российской оккупации все руководство СБУ в Крыму перешло на сторону агрессора.

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что в 2014 году отдавал приказ своим подчиненным арестовать бывшего главу Верховной Рады АРК Владимира Константинова и самопровозглашенного "премьер-министра" Крыма Сергея Аксенова.

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"Этому помешала российская оккупация, российская ФСБ, которая уже контролировала Крым. Это помешало всем нам с первых дней противодействовать [оккупации]", - сказал экс-глава СБУ в эфире ток-шоу "Право на власть".

Наливайченко отметил, что когда Россия начала оккупацию Крыма, все руководство СБУ на полуострове перешло на сторону агрессора. Поэтому Наливайченко решил задействовать добровольцев с Майдана.

"Они шли в Крым боевыми группами. Шли и выполняли боевые задачи, собирали контрразведывательную информацию и проводили другие спецоперации для начала военной операции для освобождения Крыма", - сказал Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря.