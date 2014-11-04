МИД: За время "перемирия" погибли более ста украинских военных, около 600 ранены
За последние два месяца в боях с террористами на востоке Украины погибли более 100 украинских военнослужащих, около 600 были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
«Несмотря на некоторое снижение активности боевых действий, боевики и российские войска не прекратили обстрелы позиций сил АТО, не отошли от линии разграничения и продолжают проводить наступательные операции. Вследствие этого за последние два месяца погибло более 100 украинских военнослужащих, около 600 были ранены”, - сказал он.
Читайте такжеРоссия продолжает стягивать на Донбасс войска и технику (карта АТО)Напомним, 2 ноября сообщалось, что за сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое украинских военных, еще семеро получили ранения.