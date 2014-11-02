На Донбассе за сутки погибли трое украинских военных, 7 - ранены

13:27, 02 ноября 2014
Политика
2 0

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое украинских военных, еще семеро получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеШтаб АТО: Самая сложная ситуация – в районе Крымского на ЛуганщинеЗа прошедшие сутки погибли трое украинских военных, еще семеро – ранены. Все они доставлены в госпитали”, - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter