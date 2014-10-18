Линию разграничения должен утвердить украинский парламент - Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.

"Могу вам сказать, что линия фактического пребывания наших войск на сегодняшний день и линия, которая в основном согласована в Минском меморандуме и должна быть представлена в парламенте, отличается в украинскую пользу", - заявил Порошенко.

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При этом глава государства подчеркнул, что в законе, который он подписал позавчера, “четко указано, что линия раздела, линия соприкосновения должна быть зафиксирована парламентским решением, и никакие договоренности под одеялом по определению не могут быть".

Порошенко отметил, что любые отступления от Минских договоренностей в части линии разграничения являются неприемлемыми.

“Минские договоренности должны соблюдаться, и любой отход от них, в том числе и линия столкновения, является неприемлемым... Донецкий аэропорт - это принципиальная позиция”, - подчеркнул президент.