Боевики из танков и минометов обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Минувшей ночью обстрелов позиций сил АТО в Мариуполе и окрестностях не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенные, погибшие в результате взрыва под Мариуполем, фактически спасли своих собратьевТем не менее, в штабе отметили, что «в 7.30 были обстреляны из танков позиции сил АТО, которые расположены западнее поселка Павлополь. Обстрел продолжался до 7.42. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет. Техника цела. Следует отметить, что огонь велся террористами из жилого сектора Павлополя. Танки располагались на улицах между жилыми домами, что не позволило военнослужащим сил АТО открыть ответный огонь».

Также сообщается, что «в 9.00 был совершен минометный обстрел позиций сил АТО в районе села Тавричино. Пострадавших нет».