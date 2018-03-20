Стала известна дата рассмотрения по существу дела украинского журналиста Сущенко в РФ

Сегодня защита намерена обжаловать в Московском городском суде продление ареста до 30 марта.

Рассмотрение по существу дела незаконно арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко начнется 27 марта.

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Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Сегодня мне объявили, что начинается суд. Предварительные слушания назначены на 10.00 27 марта. Начинается непосредственно процесс по Сущенко», - сказал Фейгин.

По его словам, все процессы по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме.

Сегодня защита намерена обжаловать в Московском городском суде продление ареста Сущенко до 30 марта.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.