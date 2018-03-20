Нардеп о запрете на оружие в Раде: никто никого не будет ни обыскивать, ни осматривать

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны подчеркнул, что это полностью корреспондируется со статусом народного депутата.

Народный депутат от «БПП», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что после вступления в силу закона о запрете доступа в парламент лицам с оружием депутатов не будут обыскивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, представляя законопроект об изменениях в закон «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

"Многие спрашивают, что будет со статусом народного депутата, журналистов, других находящихся лиц... Как будут осматривать, обыскивать", - сказал Винник.

Он отметил, что в законе говорится о запрете на доступ в Верховную Раду, Администрацию президента и Кабинет министров в случае наличия у лица запрещенных законом предметов.

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"Никто никого не будет ни обыскивать, ни смотреть. Просто, если ты хочешь зайти, - ты должен выполнять требования закона. Это полностью корреспондируется со статусом народного депутата, которого никто осматривать не будет", - отметил парламентарий.

По словам Винника, Конституционный суд в 2003 году разъяснил, что порядок пребывания в отдельных режимных объектах может определяться законодательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которыми запрещен доступ в парламент, Администрацию президента и Кабинет министров лицам с оружием и боеприпасами.

Законом установлено, что в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также здания, где работают другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с этим законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществмы, пиротехническими средствами.

Военнослужащие Управления государственной охраны при осуществлении государственной охраны имеют право требовать от граждан соблюдения режима, установленного на объектах, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускать в здания, где работают парламент, президент, правительство, а также здания, где работают другие органы государственной власти, относительно которых осуществляетя государственная охрана в соответствии с этим законом, лиц с соответствующим перечнем средств и веществ.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Перед голосованием председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что уже завтра на нескольких входах в парламенте будет установлено необходимое оборудование.