В Мариуполе слышны залпы артиллерии

Сегодня утром жители центральной части Мариуполя слышали залпы тяжелых орудий. Выстрелы также слышны в Ильичевском и Орджоникидзевском районах. Жители "5 микрорайона" отмечают, что слышат выстрелы такой силы, что у них в домах дрожат стекла, передает 0629.

В пресс-службе штаба АТО объяснили, что в данный момент украинские военные выполняют свои боевые задачи. По данным штаба территориальной обороны города, бойцы проводят учебные стрельбы.

В тоже время, как сообщил 0629 источник среди военных, сейчас идет бой. Однако, какие позиции подвергаются обстрелу, на данный момент неизвестно.

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В штабе АТО призывают мариупольцев сохранять спокойствие, отмечая, что городу нападение сейчас не грозит.

В сети Интернет распространяется информация, что обстрелу подвергается поселок Павлополь. Однако, как сообщили в павлопольском поссовете, сейчас в поселке тихо. "Наш поселок не подвергался обстрелу, - рассказали сельский голова Сергей Шапкин. - Снаряды пролетают над нами в сторону села Октябрь. Нас бомбили в воскресенье".

Информация выясняется.