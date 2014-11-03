Боевики обстреляли окрестности Мариуполя, осколками ранило двух местных жителей

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ильичевский райотдел милиции г. Мариуполя поступили сообщения из больницы о предоставлении медицинской помощи двум жителям с. Павлополь Новоазовского района: 71-летнему пенсионеру и 47-летней женщине, которые были госпитализированы с осколочными ранениями. Телесные повреждения пострадавшие получили во время обстрела села террористами.

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На данный момент открыты уголовные производства по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на совершение умышленного убийства).