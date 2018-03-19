Украина призвала ООН не игнорировать поставки Россией оружия на Донбасс

Киев призывает РФ прекратить незаконные поставки вооружения на восток Украины.

Украина призывает Организацию Объединенных Наций не закрывать глаза на поставку Российской Федерацией оружия через оккупированный участок украинско-российской границы на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

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«Россия абсолютно игнорирует настоятельные призывы международного сообщества создать эффективный контроль над границей. Зато это государство продолжает обеспечивать постоянный приток незаконного вооружения и боеприпасов, включая стрелковое оружие и легкое вооружение, на территорию Украины через временно неконтролируемый участок украинско-российской границы», - подчеркнул дипломат.

«Нет необходимости говорить о том, что эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и всю европейскую безопасность и стабильность. Такая ситуация, без всякого сомнения, подвергает опасности реализацию Программы действий ООН (по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием)», - подчеркнул Витренко.

«ООН не имеет права закрывать глаза на эту угрожающую ситуацию. Мы настоятельно призываем Россию соблюдать Программу действий и выполнять свои обязательства в соответствии со всеми международными соглашениями и договорами, которые она нарушает. Мы призываем это государство прекратить его дестабилизирующие незаконные поставки вооружения, в том числе стрелкового оружия и легкого вооружения, в Украину», - добавил заместитель постоянного представителя Украины при ООН.