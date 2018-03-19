Савченко пожаловалась президенту на генпрокурора Луценко и попросила уволить его

20:19, 19 марта 2018
Политика
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Надежда Савченко на своем рабочем месте / REUTERS

Об этом Савченко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что прокурор при исполнении возложенных служебных обязанностей обязан соблюдать принцип презумпции невиновности. «Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности», - отметила Савченко.

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Также она сообщила, что сегодня подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги генпрокурором. «Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства», - считает депутат.

Она добавила, что в жалобе к президенту просит подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генпрокурора за нарушение присяги прокурора, а после получения такого согласия парламента уволить его.

Копии указанных документов депутат выложила на своей странице в Facebook.

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Теги: #Надежда Савченко#Петр Порошенко#Юрий Луценко