Рада уже завтра может начать рассмотрение законопроекта о нацбезопасности - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины ожидает, что сегодня будет решение комитета по нацбезопасности относительно законопроекта.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что во вторник, 20 марта, парламент рассмотрит законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на брифинге.

По его словам, сегодня на заседании рабочей группы, в состав которой входят члены Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, должны быть наработаны рекомендации к данному законопроекту. Он отметил, что важно учесть рекомендации представителей ЕС и НАТО относительно проекта закона.

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Председатель ВР ожидает, что сегодня будет решение комитета по законопроекту. Вероятность его рассмотрения завтра, по словам Парубия, зависит от решения комитета и от политической воли фракций и групп парламента.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068).

Проектом закона среди фундаментальных национальных интересов Украины определена интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, членство в ЕС и НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Законопроектом, среди прочего, предусмотрен гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, назначение министра обороны, его заместителей из числа гражданских лиц.

Согласно документу, сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности.

Министр обороны США Джеймс Мэттис 3 февраля на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал принять закон о нацбезопасности Украины.