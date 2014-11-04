До конца года новая ВР должна провести децентрализацию власти и снять неприкосновенность с депутатов - Гройсман

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова".

"Я убежден, что еще до Нового года новый парламент должен взять на себя обязательства и провести децентрализацию власти, чтобы снять неприкосновенность с депутатов Верховной Рады", - сказав он.

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Напомним, новый парламент впервые соберется 17 декабря. Отменить депутатскую неприкосновенность на словах готовы все новоизбранные депутаты.

Генеральная прокуратура Украины хочет просить об отмене неприкосновенности депутатов, которые голосовали за законы 16 января.