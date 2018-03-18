"Я здесь просто наблюдаю": глава СБУ пришел на Майдан, где разбирают металлические конструкции
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пришел на Майдан Незалежности, где участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.
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Грицак отметил, что конструкции - коммунальная собственность и разбирать их "не нужно", передает "Громадське".
"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", — добавил он.
Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней акции часть участников начала разбирать металлические конструкции (инсталляция, посвященная так называемому «крымскому прорыву»). Разобранные части инсталляции они разложили в разных частях площади и на Крещатике.
Как заявляли со сцены организаторы, разборка конструкций является символом «демонтажа системы».