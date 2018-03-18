На Майдане собрались сторонники Саакашвили: требуют "отставки Порошенко" (фото, видео)

На площади находится около 2 тысяч активистов.

В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция, организованная партией «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, участники которой требуют «отставки» президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади находится около 2 тысяч активистов.

Некоторые из них держат желто-голубые флаги и флаги «Движения новых сил».

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Рядом размещено несколько автобусов с полицейскими и нацгвардейцами.

Активисты выступают на импровизированной сцене возле Монумента независимости.

Ранее в "Движении новых сил" заявляли, что этой ночью правоохранители заблокировали на Европейской площади грузовик с конструкцией сцены и звукоусилительной техникой, а затем его «похитили».

На крыше торгового центра «Глобус» неизвестные повесили плакат, на одном из которых надпись "Судьбу Украины решать украинцам", а также перечеркнутые портреты президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера "Движения новых сил" Саакашвили. Сторонники Саакашвили поднялись на крышу. У них с неизвестными, которые разместили эти плакаты, возник спор. Затем сторонники Саакашвили сорвали плакаты.

Также сторонники Саакашвили демонтируют инсталляцию, посвященную истории Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, полиция не мешает активистам разбирать металлическую конструкцию.

На металлической конструкции размещены информационные плакаты, посвященные событиям 1918 года - так называемому «Крымскому прорыву».