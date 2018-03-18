Во Львове активисты не допустили женщину в здание Генконсульства РФ для голосования (фото)

Во львовской патрульной полиции пока не комментируют этот инцидент, а также то, является ли женщина гражданкой РФ.

Активисты, которые проводят акцию у здания Генерального консульства России во Львове, не допустили женщину в здание Генконсульства для голосования на выборах президента РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сайте общественной организации «Варта-1» депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, где также разместил соответствующее видео.

«Около 12:15 на избирательный участок прибыла женщина, которая утверждала, что она гражданка России и хочет исполнить свой гражданский долг и проголосовать. Однако активисты не позволили ей зайти в помещение консульства. После того как толпа людей попросила эту женщину покинуть место события, она стала возмущаться. Утверждала, что вчера прибыла в Украину из Беларуси и очень хочет проголосовать. Работники полиции проверили ее документы. Не исключено, что это, возможно, провокация. Женщина прекрасно владеет украинским языком», - сообщил Зинкевич.

В комментарии УНИАН Зинкевич также отметил, что женщина, которая приехала на автомобиле Seat с номерами киевской регистрации, пыталась спровоцировать скандал.

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«Во Львове к консульству Российской Федерации подошла женщина, которая очень хотела проголосовать, но ей это не удалось. После чего начался скандал с ее стороны и оскорбления в адрес активистов. Затем она села в Seat и уехала, нарушив - на красный свет светофора», - сообщил Зинкевич.

В пресс-службе львовской патрульной полиции пока не комментируют этот инцидент, а также то, указано ли в документах, которые женщина предоставила правоохранителям, что она является гражданкой РФ.

Как сообщал УНИАН, во Львове активисты «Свободы» и «Правого сектора» пикетируют Генконсульство РФ для недопущения голосования россиян на президентских выборах.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинских властей по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.