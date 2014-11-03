ОБСЕ подтверждает факты атаки боевиками беспилотников миссии

Об этом говорится в сообщении специальной мониторинговой миссии на странице в социальной сети Facebook.

Так, согласно сообщению, “29 октября в 3 километрах на запад от города Сартана было осуществлено попытку заглушить GPS сигнал на беспилотниках ОБСЕ. Беспилотник покинул местность и благополучно приземлился”.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ начинает использовать беспилотники на Донбассе (фото)Кроме того, как сообщает миссия, 2 ноября по беспилотникам ОБСЕ был открыт зенитный огонь. “Но беспилотник покинул местность и благополучно приземлился”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня посол США при ОБСЕ Дэниел Беер заявил, что один беспилотный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ разбился на востоке Украины после использования боевиками устройств для глушения сигнала.