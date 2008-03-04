Ющенко принял верительные грамоты у послов-совместителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных послов, которые начинают миссию в Украине по совместительству. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО вручили верительные грамоты посол Герцогства Люксембург в Украине (с резиденцией в г. Прага) Жан ФАЛЬЦ, посол Республики Ангола в Украине (по совместительству) Самуэль Титу АРМАНДУ, посол Республики Чили Аугусто Парра МУНЬЁС (с резиденцией в г. Москва); посол Султаната Оман шейх Абдалла Бен Захер Бен Саиф АЛЬ-ХУСНИ (с резиденцией в г. Москва), посол Республики Маврикий в Украине (с резиденцией в г. Москва) Махендр ДОСИА, посол Союза Мъянма У Мин ТЕЙН (с резиденцией в г. Москва), посол Республики Албания Флорент ЧЕЛИКУ (с резиденцией в г. Варшава) и посол Республики Таджикистан Абдулмаджид ДОСТИЕВ (с резиденцией в г. Москва).