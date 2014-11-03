Бойцы 31-го блокпоста уничтожили минометные точки боевиков
14:01, 03 ноября 2014Политика
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Сегодня утром силы АТО на 31-м блокпосту ответным огнем уничтожили несколько минометных расчетов боевиков.
REUTERS
Боевики начали обстрел после выдвижения ультиматума с требованием сдать оружие и покинуть объект.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.
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"Утром действительно был ультиматум бойцам 31-го блокпоста и после его передачи сразу террористы несколько раз обстреляли блокпост из минометов. Были очень быстро обнаружены эти точки (откуда велся обстрел) и уничтожены", - сказал Лысенко, добавив, что других деталей, в том числе относительно содержания ультиматума, в СНБО пока нет.
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