"Придет время, когда я брошу ее в лицо": Савченко заявила, что готова отдать Порошенко звезду Героя Украины (видео)

Нардеп получила орден после освобождения из российской тюрьмы.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова отдать президенту Петру Порошенко звезду Героя Украины.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", - сказала Савченко.

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Нардеп также заявила, что сейчас в Украине происходит "стихийная акция", когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.

В то же время, в эфире телеканала NewsOne она отметила, что звание Героя Украины ее не изменило. Так Савченко прокомментировала инициативу о лишении его этого звания, передает "Гордон".

"Я родилась без золотой звезды и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция - Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - сказала она.

По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо".

Напомним, в марте 2015 года президент присвоил летчице и народному депутату Украины Надежде Савченко звание "Герой Украины". В то время она находилась в тюрьме на территории России. Порошенко назвал Савченко символом победы Украины.

В мае 2016 года Порошенко наградил Надежду Савченко "звездой Героя Украины". Это произошло после обмена летчицы на двух военных российского ГРУ, задержанных на Луганщине.