Ситуация в зоне АТО: боевики обстреляли блокпосты на трассе Бахмутка и донецкий аэропорт
Ночью боевики продолжили атаки по позициям украинских военных.
"Ночью боевики вели огонь по нашим позициям, которые обеспечивают поддержку действий блокпостов на трассе Бахмутка", - отметили в пресс-центре АТО.
Огонь велся из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов.
Кроме того, накануне вечером боевики совершили минометный обстрел донецкого аэропорта. Вели огонь со стороны Сокольников. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
В районе Мариуполя ситуация контролируемая, там зафиксировано четыре пролета беспилотных летательных аппаратов.
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Боевики семь раз совершили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало, добавили в штабе.