Ситуация в зоне АТО: боевики обстреляли блокпосты на трассе Бахмутка и донецкий аэропорт

"Ночью боевики вели огонь по нашим позициям, которые обеспечивают поддержку действий блокпостов на трассе Бахмутка", - отметили в пресс-центре АТО.

Огонь велся из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов.

Кроме того, накануне вечером боевики совершили минометный обстрел донецкого аэропорта. Вели огонь со стороны Сокольников. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В районе Мариуполя ситуация контролируемая, там зафиксировано четыре пролета беспилотных летательных аппаратов.

Читайте такжеШтаб АТО подтвердил освобождение "киборгами" терминала донецкого аэропорта

Боевики семь раз совершили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало, добавили в штабе.