Четвертый российский гумконвой ничего не вывез из Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"Все грузовики и 148 человек сопровождения выехали с территории Украины", - сказал Полевой.

По его словам, по визуальному осмотру, которой провели украинские пограничники, можно сделать вывод, что все грузовики выехали пустыми.

Как сообщал УНИАН, 31 октября руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в Украину заехали 76 автомобилей российского «гуманитарного конвоя», большая часть которого предназначена для боевиков.

Также он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста не принимали участия в оформлении и перемещении груза. По словам Лысенко, российская сторона нарушила требования международного и украинского законодательства относительно перемещения товаров гуманитарной помощи.

Читайте такжеКремль заявил, что украинская сторона и ОБСЕ не осматривали четвертый «гумконвой»«По оперативным данным, львиная доля груза предназначена для обеспечения подразделений боевиков, поскольку у них не хватает провизии. Часть продуктов россияне планируют перед телекамерами раздать местным жителям во время псевдовыборов 2 ноября», - заявил Лысенко.

Позже в тот же день в МИД РФ заявили, что украинская сторона и представители ОБСЕ не осмотрели четвертый «гуманитарный конвой», отправлен на Донбасс.

В то же время, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” в Ростовской области, утверждала, что украинские таможенники и пограничники проверяли последний российский гуманитарный "конвой" в составе 42 транспортных средств.

До этого Россия уже трижды отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование, а также уголь. Кроме того, на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.