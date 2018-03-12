Луценко не исключает привлечения Бойко к уголовной ответственности

Если следствие докажет, что депутат получил выгоду от сделок с буровыми установками, то он также будет привлечен к ответственности.

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает привлечения к уголовной ответственности народного депутата, руководителя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Юрия Бойко.

Об этом генпрокурор заявил журналистам на брифинге, отвечая на вопрос, почему у следствия по так называемым "вышкам Бойко" нет претензий к самому депутату.

Читайте такжеОбъявленный в розыск Корнийчук явился в ГПУ давать показания по делу о "вышках Бойко""Мы пока знаем немного больше десятка счетов, на которые, согласно нашим данным, были перечислены средства, разворованные в аферах с нефтедобывающими установками. На данный момент мы хотим получить арест этих счетов, движение денег с этих счетов. В январе мы поставили задачу нашей службе финансового мониторинга отслеживать движение этих денег. Как только мы увидим, что денежные средства находятся на счетах, подконтрольных депутату, о котором вы упоминаете, или людей, которые являются связанными с ним лицами, мы безусловно обратимся в Верховную Раду о привлечении к уголовной ответственности и этого нового, вероятно, установленного фигуранта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподъемных плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл., соответственно. Закуплены буровые платформы называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

В рамках уголовного дела в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но сегодня они находятся под контролем властей РФ, аннексировавших Крым весной 2014 года.