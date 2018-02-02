Дело "вышек Бойко": ГПУ не нашла доказательств причастности Бойко

Луценко констатировал, что ни один из допрошенных руководителей "Нафтогаз" не указал на Бойко по делу о "вышках Бойко".

У следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые расследуют закупку по завышенным ценам самоподъемных буровых платформ для государственной газодобывающей компании «Чорноморнафтогаз», прямых доказательств причастности к совершению преступления народного депутата Украины Юрия Бойко (фракция «Оппозиционный блок»). Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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«Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом в деле. Он был допрошен и будет допрашиваться. Однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана, под которым стояли подписи, визы всех необходимых исполнителей. На данный момент у нас нет прямых доказательств того, что он был в курсе преступной схемы, и главное - у нас нет показаний о том, что он получил средства, полученные преступным путем», - сказал генпрокурор.

По его словам, пока Бойко фигурирует в этом деле лишь в одном эпизоде, когда он подписал финансовый план. «Я вполне понимаю журналистов, которые в далеком 2012 или 2013 году дали название этой скандальной сделке «Вышки Бойко». Бойко был на тот момент высшим должностным лицом в Министерстве энергетики, в ведомстве которого происходила эта афера и уголовное деяние. На данный момент следствие располагает только одним эпизодом, когда господин Бойко подписал финансовый план, который увеличил расходы «Чорноморнафтогазу» на соответствующую сумму. Был ли он знаком с деталями аферы на данный момент ни один из допрошенных членов правления НАК «Нафтогаз», доступных нам работников «Чорноморнафтогазу», таких показаний, к сожалению, не дал», - добавил он.

В то же время генпрокурор объяснил, что при условии обнаружения движения средств на счет Бойко от других фигурантов дела депутат будет переведен в статус подозреваемого. «Если с любого счета, например, господина Бакулина, который, не секрет, является очень близким лицом к господину Бойко, мы увидим движение средств в сторону любого лица, в том числе и Бойко, это также будет сигналом для перевода этого народного депутата в процессуальный статус», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Луценко сообщил о планах продать "вышки Бойко", которые находятся в аннексированном Крыму.