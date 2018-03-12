Меркель озвучила свои ожидания по Украине после выборов Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что после проведения президентских выборов в России может быть достигнут прогресс по выполнению минских договоренностей и решения конфликта в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что после выборов президента в России появится новый шанс на выполнение минских договоренностей и преодоление кризиса в Украине.

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Об этом она заявила в понедельник, 12 марта, передает DW. "Я убеждена, что после выборов в России мы получим новое начало и сможем увидеть, возможен ли качественный прогресс в достижении Минских соглашений ", - отметила она.

Канцлер также исключила возможность отмены антироссийских санкций к достижению какого-либо прогресса в решении украинского вопроса. "Будет правильным подождать, пока мы не увидим каких-то шагов перед обсуждением вопроса санкций", - добавила Меркель.

Напомним, 12 марта Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против российских и украинских компаний и граждан, причастных к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Ограничения продлены на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2018 года. Президентские выборы в России состоятся 18 марта.