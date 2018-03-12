Европейские санкции против России четко связаны с выполнением ею требований «Минска» - Могерини

В следующий понедельник вице-президент Еврокомиссии проинформирует министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС о своем визите в Украину.

Вице-президент Европейской Комиссии - Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявляет, что санкции, введенные Европейским Союзом в отношении Российской Федерации в связи с ситуацией на Донбассе, четко связаны с выполнением ею Минских соглашений.

Читайте такжеЕвросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса - МогериниКак передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Она рассказала, что обсудила с главой Украинского государства конфликт на востоке Украины, подчеркнув «непоколебимую поддержку Европейского Союза суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

«Наша совместная работа - достичь полного выполнения Минских соглашений», - заявила Могерини и добавила, что также обсудила этот вопрос с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурулом Апаканом, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

«Мы также работаем в нормандском переговорном формате... в тесном постоянном контакте с Францией и Германией с целью достижения устойчивого политического урегулирования, которое полностью будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Для нас это является абсолютным приоритетом. Наша поддержка в этой связи всегда обеспечивалась совместными усилиями», - заявила Могерини.

Она добавила, что 19 марта, в понедельник, проинформирует министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС о своем визите в Украину.

«Мы также подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию. И как вы знаете, санкции, экономические санкции в отношении России со стороны Европейского Союза четко и непосредственно связаны с полным выполнением Минских соглашений», - заявила Могерини.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта утвердил решение продлить санкции против частных лиц и компаний в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.