Пореченков считает Донецк "тиром"

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В частности, по его мнению, общественное возмущение фактом стрельбы в зоне боевых действий в каске с надписью "Пресса" - это "неправильно".

Читайте такжеПореченков показал своим примером, что надо убивать - российский депутат "Во-первых, я не видел никакой надписи. А потом, такая история, которую раздувают вокруг того, что я там на позициях, веду огонь. Ну послушайте, у меня фотографий моих и видео с оружием в руках – выше крыши. Просто эта ситуация сразу же… Поэтому начинают вдруг комментировать так уже, что просто полный ужас. Это неправильно", - уверяет он.

Так, отвечая на вопрос, что заставило его взять в руки пулемет, он сравнил Донецк, где вследствие боевых действий гибнут люди, с тиром.

"Послушайте, ну что заставило? Что значит, что «заставило в руки взять»? Вы провокационные вопросы задаете. Если я в тир каждый день хожу стреляю, что заставляет меня брать в руки ружье? Смешной какой-то вопрос", - возмутился актер.

Читайте такжеВ сеть выложили "тролер" о "ликвидации Пореченкова"Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, он повторил свое утверждение.

"Я еще раз говорю: каждый день, приходя в тир, вы будете говорить, что я взял оружие и начинаю в кого-то стрелять. Ну если вы говорите, что так, то что делать, как я должен оправдываться? Я даже не хочу это комментировать никак, понимаете? Это смешно и глупо. И неправильно", - заявил Пореченков.

В Донецке почти ежедневно убивают, похищают и пытают людей. По последним данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибло уже более четырех тысяч человек.