ООН: На востоке Украины погибли более четырех тысяч человек

Об этом говорится в опубликованном сегодня еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По состоянию на 29 октября, на востоке Украины убиты по меньшей мере 4035 человек (с учетом 298 на борту MH17) и 9336 ранены", - говорится в документе.

Неделю назад ООН сообщала о 3,8 тысячи погибших.