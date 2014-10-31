ООН: На востоке Украины погибли более четырех тысяч человек

20:13, 31 октября 2014
Политика
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Количество погибших в результате боевых действий на востоке Украины превысило четыре тысячи человек.

У зоні АТО загинули понад чотири тисячі осіб / sirgis.info

Об этом говорится в опубликованном сегодня еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По состоянию на 29 октября, на востоке Украины убиты по меньшей мере 4035 человек (с учетом 298 на борту MH17) и 9336 ранены", - говорится в документе.

Неделю назад ООН сообщала о 3,8 тысячи погибших.

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