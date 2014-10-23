В Донецке боевики держат больше ста людей в подвалах завода изоляционных материалов

21:03, 23 октября 2014
Политика
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Более ста человек находятся в подвалах завода изоляционных материалов, на территории которого четыре года функционировал арт-центр «Изоляция» в Донецке.

REUTERS

Об этом в эфире Радио Свобода заявила основательница фонда Любовь Михайлова.

По ее словам, захват центра мог быть связан с двумя факторами - нестандартный «голос Донбасса», который звучал на территории«Изоляции», и более практичный - большая территория завода, которая является удобной для целей сепаратистов, сообщает Радио Свобода.

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В июне вооруженные пророссийские боевики захватили центр современного искусства «Изоляция». Возглавлял захват политтехнолог Роман Лягин, который называет себя председателем центризбиркома группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической.

Сейчас арт-центр работает в Киеве.

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