В Донецке из-за обстрела боевиков погиб один мирный житель, 3 - ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что минувшая ночь, с 29 на 30 октября, в городе прошла напряженно, в Кировском и Киевском районах периодически раздавались звуки залпов и взрывы.

За минувшие сутки вследствие попадания снаряда пострадал цех металлических изделий, расположенный по ул. Новороссийская.

В настоящее время системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) восстановлено электроснабжение жилых многоэтажных домов, онкологической больницы и теплопункта в Калининском районе города.

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Сегодня, 30 октября, общественный транспорт вышел на автомагистрали в полном объеме, и пассажиров обслуживает 64 трамвая, 87 троллейбусов и 21 автобус коммунальной собственности.

По состоянию на сегодняшнее утро «в Донецке тихо, сообщения о происшествиях в районах не поступают», сказано в сообщении.