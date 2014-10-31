Forbes: Украинский народ сказал свое слово, теперь Западу следует стать на его защиту

Революция на Майдане, избрание президентом Петра Порошенко этой весной и избрание в прошлое воскресенье парламента, самого проевропейского за всю историю Украины, все это предоставляет Западу историческую возможность, пишет Даниэль Рундэ в своей статье «Украинский народ сказал свое слово, теперь Западу следует стать на его защиту», опубликованной на сайте Forbes.com.

Учитывая столь убедительные результаты выборов, США и Европа должны предложить Украине свою помощь через МВФ и другие каналы, среднесрочное решение проблемы зависимости Украины и Европы от российского импорта энергоносителей, увеличить товарооборот, поддержать проведение глубоких реформ и предоставить более скоординированную помощь в сфере безопасности. Промежуточный кредит, о котором представители ЕС сообщили на этой неделе, это хорошее начало.

Я имел честь быть в составе делегации Международного республиканского института для наблюдения за выборами в северной / центральной Украине в минувшее воскресенье, и у меня была возможность пообщаться со многими обычными гражданами, а также представителями основных партий. Все до единого они хотят, чтобы Украина была частью Европейского союза, выучить английский язык, и разнообразить отношения в сфере торговли и энергетики, чтобы уменьшить зависимость от России.

Заменить Россию

На этот раз Украина отвернулась от России всерьез и надолго. Украина находилась под властью Русской и Советской империй почти все время в течение последних 300 лет. Русский язык используют для общения в большей части страны, и Россия по сей день остается крупнейшим деловым партнером Украины. Большая часть инфраструктуры и энергоресурсов досталась Украине от России. Культура и мировоззрение украинцев также формировались под влиянием России.

Но после того как погибли почти 4 тыс. солдат и мирных жителей, разрыв между Украиной и Россией невозможно будет преодолеть в ближайшее время. Украина резко отвернулась от России и всего русского. Я видел водителей с российскими номерами и украинскими флагами, поскольку они опасались, что их машины могут повредить. Я узнал о том, что русские православные группы в Украине тихо отступили от давних религиозных конфликтов, потому что считается, что они поддерживают позицию Москвы.

К сожалению, украинцы пытаются навести порядок у себя в стране на фоне того, что США отвлекаются на другие глобальные кризисы, а Европейский союз по-прежнему истощен от финансового кризиса и расширений. После неудавшейся Оранжевой революции 2004 года в Украине также чувствуется затяжная усталость.

Как мы можем помочь?

Даже с такими очевидными политическими полномочиями, практические трудности переориентации от России к ЕС сделают ближайшие несколько лет чрезвычайно сложными для Украины. Главные вопросы: Будет ли украинское правительство проводить жесткие реформы, необходимые для борьбы с коррупцией, улучшения системы социальной защиты, и решать вопросы в сфере энергетики, при этом пытаясь преодолеть почти замороженный конфликт с Россией? Во-вторых, предложат ли США и ЕС необходимую помощь, чтобы позволить Украине добиться успеха?

1. Экономическая поддержка и реформы в сфере энергетики

Экономика Украины сократилась на 6 % в 2014 г., а слабая Украина с экономическими проблемами – это именно то, что нужно России. МВФ одобрил решение о предоставлении кредита в размере 17,01 млрд. долл. для поддержки программы экономических реформ в Украине еще в апреле, но очевидно, что этого недостаточно. Украинские власти ожидали получить второй транш этого кредита на сумму 2,7 млрд. долл. в этом году, но в МВФ сообщили, что Украина не получит этих денег до 2015 г. Пока Украина получила только 3,2 млрд. долл. из кредитного пакета, поскольку МВФ хочет отстрочить выплаты до тех пор, пока Украина не примет реалистичный бюджет.

Украине нужны новые торговые партнеры, как для экспорта самых важных товаров, таких как железо, так и для импорта. Наиболее важным товаром, который импортирует Украина, конечно, является российский газ, который составляет 25 % поставок энергоресурсов Украины. Россия требует, чтобы Украина оплатила свой долг в размере свыше 3,1 млрд. долл. и вносила предоплату за будущие заказы. ЕС собирается предоставить Украине 2 кредита на общую сумму 965 млн. долл., чтобы покрыть эти долги до того как она получит помощь от МВФ в начале 2015 г.

В то время как Украина должна найти способ обеспечить своих граждан теплом в течение всей зимы, ей также необходимо найти долгосрочную альтернативу российскому газу. Это, безусловно, предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры, которая будет способствовать повышению энергоэффективности, так как Украина занимает 10-е место в мире среди стран, которые наименее эффективно потребляют энергию, но Украина также должна найти новые источники энергии. Украина занимает третье место по запасам сланцевого газа в Европе, и ей следует развивать эту отрасль.

2. Проблемы государственного управления

В Украине серьезные проблемы с государственным управлением. Новое правительство должно бороться с коррупцией, модернизировать систему социальной защиты и тщательно управлять государственными расходами, и в тоже время предпринять меры, чтобы привести правила и стандарты Украины в соответствие с европейскими законами и подготовить страну к членству в ЕС.

Украина провела широкую антикоррупционную реформу на волне революции, включая агрессивный закон о «люстрации», чтобы избавиться от оставшихся сторонников предыдущего режима. США и другие страны должны помочь проследить, чтобы новый закон реализовывался справедливо, последовательно и прозрачно.

Социальная и налоговая реформы также будут приоритетом для правительства, которое до сих пор руководствуется правилами и опирается на структуры, унаследованные от советского прошлого. Хотя Всемирный банк одобрил предоставление кредита в размере 300 млн. долл. для проекта модернизации системы социальной защиты в июле, Украине может понадобиться помощь в реализации этой программы. Украина также должна изменить свой сложный и обременительный налоговый кодекс.

3. Поддержка в сфере безопасности

Между Украиной, Россией и сепаратистами, которых поддерживает Россия, продолжается кровопролитная война. Хотя никто не выступает за активное военное присутствие в Украине, могут быть предприняты промежуточные шаги для того, чтобы поддержать Украину в условиях российской агрессии. США и ЕС должны быть готовы к еще большей экономической изоляции России, но также к более тесному сотрудничеству в обмене разведанными, а также в подготовке украинских военных. В то время как США должны определить цель военной поддержки Украины, очевидно, что еще остается пространство для предоставления более существенной помощи и координации, чем одеяла, приборы ночного видения и сухие пайки.

Украинский народ нуждается в поддержке друзей свободы и демократии со всего мира, особенно США и Европы.

Президент Порошенко заявил, что он надеется на вступление в ЕС через 6 лет. Многие в Европе скажут, что это невозможно, и что более реалистично говорить о 10-летнем сроке. Учитывая, что всего три страны присоединились к ЕС с 2005 г., Европе сложно будет утверждать, что ей «все еще нужно время, чтобы переварить это». К тому времени, когда Украина будет готова присоединиться к ЕС, пройдет уже два десятилетия, в течение которых ЕС будет интегрировать Румынию, Болгарию и страны, которые показывают отличные результаты – Польшу и Прибалтику. Усталость от расширения действительно есть, но от 15 до 20 лет более чем достаточно. В то время как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является хорошим началом, лидеры ЕС (читайте «Ангела Меркель») должны четко сказать о том, что они примут Украину, если она выполнит необходимые обязательства.

Украину и Россию связывает очень многое, и, если мы хотим создать прочные отношения с этой страной, эти отношения должны строиться по принципу «от человека к человеку». Это означает больше волонтеров Корпуса Мира в Украине, больше программ обмена для студентов и больше учителей английского и других западных языков. А закончить я хочу небольшой историей:

Я общался с украинцем, который рассказал мне, что его 14-летняя дочь и ее одноклассники протестовали против изучения русского языка в своей школе в Киеве. Директор школы собрал родителей, и родители поддержали учеников. После многочисленных дискуссий в этой школе теперь предлагают учить испанский вместо русского. Украина готова к новому старту.