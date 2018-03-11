Ранее Путин заявил, что Запад подвел Россию «к черте», после которой было принято решение о «возвращении» полуострова.

Президент России Владимир Путин заявил, что возврат аннексированного Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

«Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Вопрос был задан президенту в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в соцсетях.

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Как сообщал УНИАН, ранее в документальном фильме «Миропорядок 2018» Путин заявил, что Запад подвел Россию «к черте», после которой было принято решение о «возвращении Крыма».

Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет.