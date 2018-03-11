Путин заявил, что возврат аннексированного Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
Президент России Владимир Путин заявил, что возврат аннексированного Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
«Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.
Вопрос был задан президенту в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в соцсетях.
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Как сообщал УНИАН, ранее в документальном фильме «Миропорядок 2018» Путин заявил, что Запад подвел Россию «к черте», после которой было принято решение о «возвращении Крыма».
Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет.