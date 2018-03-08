Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в России

Европарламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля.

Запланированные на 18 марта президентские выборы в Российской Федерации пройдут без участия наблюдателей от Европейского парламента.

Об этом в среду, 7 марта, заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макаллистер (David McAllister) и Линда Макаван, сообщается на сайте Европарламента, сообщает DW.

Так же не будет наблюдателей от Европарламента на президентских выборах в Азербайджане, говорится в сообщении. "Европарламент не будет наблюдать за этим электоральным процессом и как следствие не будет комментировать ни этот процесс, ни результаты, которые будут объявлены после того", - отмечается на сайте Европарламента.

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Ни один отдельный евродепутат не получил мандат наблюдать или комментировать электоральные процессы от имени Европарламента. В то же время, если отдельные евродепутаты таки решат наблюдать за выборами, то они будут делать это по собственной инициативе, и никакие их заявления или действия не будут связаны с Европарламентом.

Предложения официальных российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и проживание противоречат этическим принципам наблюдения за выборами, - отмечается в сообщении.