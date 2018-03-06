Адвокаты Януковича предоставили суду текст его обращения к Путину

В обращении содержалась просьба провести консультации по применению миротворческой миссии для урегулирования ситуации в Украине.

Адвокаты обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича предоставили суду текст его обращения к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в тексте, который зачитал адвокат Виталий Сердюк, содержится просьба провести консультации по, в частности, применению миротворческой миссии для урегулирования ситуации в Украине.

«Я обращаюсь к Вам, господин президент, с предложением безотлагательно провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией о предоставлении помощи для восстановления законности конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии», - отметил Сердюк.

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Также Янукович просил безотлагательно проинформировать по дипломатическим каналам мировое сообщество об официальной позиции легитимного президента Украины по поводу «антиконституционного вооруженного государственного переворота» в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский райсуд Киева по делу о госизмене Януковича допросил бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.