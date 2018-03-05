ЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева

12:47, 05 марта 2018
Политика
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ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева / фото iPress.ua

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, пишет Страна.ua.

Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

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Как сообщал УНИАН, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем его сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

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Теги: #санкции против Януковича#санкции ЕС#Лукаш и Клюев#санкционный список ЕС