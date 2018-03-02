Участника "прорыва Саакашвили" выпустили под залог в 110 тысяч гривень - Сакварелидзе

Соратник Саакашвили из Ивано-Франковска Бурцев после успешного сбора денег вышел из-под стражи.

Соратника лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили и участника прорыва границы на КПП «Шегини» Александра Бурцева выпустили из-под стражи под залог 110 тыс грн. Об этом сообщил в Facebook другой соратник Саакашвили - Давид Сакварелидзе.

По его словам, все это время Бурцева «пытались сломать, предлагали «сотрудничество» и просили свидетельствовать против других членов РНС («Рух нових сил» - русск. «Движение новых сил» - УНИАН)». Сакварелидзе высказал благодарсность всем, кто принял участие в сборе средств для внесения залога.

Как сообщал УНИАН, по делу о прорыве границы на КПП «Шегини» 10 сентября, когда лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу, были арестованы Андрей Котниченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска.

Тогда сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вследствие нарушения общественного порядка на государственной границе пострадали восемь пограничников и 13 сотрудников полиции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

25 сентября Апелляционный суд Львовской области своим решением оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова от 13 сентября об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 дней до 9 ноября включительно 39-летнему Александра Бурцева, который участвовал в прорыве контрольно-пропускного пункта «Шегини» 10 сентября.