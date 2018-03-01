Лидер союза венгров Закарпатья: теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» в Украине

В то же время, глава венгерского союза поблагодарил правительство Венгрии за решительные действия после поджога.

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович обвинил в "теракте" в Ужгороде «антивенгерскую кампанию в украинских СМИ».

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Hirado.hu, об этом Брензович заявил венгерскому телеканалу M1.

"Это был не поджог, а террористический акт. Если бы кто-то был в помещении, например, охранник, которого мы хотели нанять после прошедших событий, его жизнь оказалось бы под угрозой", - сказал Брензович.

По его словам, нападения на здание общества венгров – это новое явление для Закарпатья, где раньше ничего подобного с офисами нацменьшинств не происходило.

Кроме того, по мнению Брензовича, к нападению частично привело то, что более года в украинских СМИ продолжается «антивенгерская кампания». С другой же стороны, по его словам, украинская власть позволила укрепить позиции экстремистов, что вылилось в их незаконных действиях против венгерской общины.

Лидер венгерского меньшинства, в то же время, поблагодарил правительство Венгрии за решительные действия после поджога. Он сказал, что "Орбан и его правительство всегда брали на себя ответственность за судьбу венгров за рубежом".

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья». По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

В МИД Украины назвали поджог провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни.

Тем не менее, Министерство иностранных дел Венгрии после поджога офиса в Ужгороде вызвало посла Украины Любовь Непоп для объяснений.