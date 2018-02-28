Членство в ЕС, НАТО и общественный контроль: основные положения законопроекта о нацбезопасности

Объем расходов на финансирование безопасности и обороны должен составлять не менее 5 процентов запланированного объема ВВП.

В Верховной Раде зарегистрирован президентский проект закона «О национальной безопасности Украины», которым определены среди фундаментальных национальных интересов интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасностное, правовое пространство, приобретение членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Согласно законопроекту, угроза национальной безопасности и соответствующие приоритеты государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны определяются в Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии кибербезопасности Украины, других документах по вопросам национальной безопасности и обороны, которые принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украина и утверждаются указами президента.

Законопроектом предусмотрено, что граждане Украины принимают участие в осуществлении гражданского контроля через общественные объединения, членами которых они являются, через депутатов местных советов, лично путем обращения к уполномоченному по правам человека или в государственные органы в порядке, установленном Конституцией Украины, законом "Об общественных объединениях" и другими законами. Сфера общественного контроля может быть ограничена законом.

Сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности.

Законопроектом предусмотрено, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны в соответствии с Конституцией осуществляет президент Украины, который, в частности, обеспечивает государственную независимость и национальную безопасность; является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Как верховный главнокомандующий президент издает приказы и директивы по вопросам обороны; возглавляет СНБО, вводит в установленном порядке в действие его решения. Президент также вносит в Верховную Раду представление о назначении министра обороны, представление о назначении на должность и освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины; назначает на должности и освобождает от должностей секретаря СНБО и его заместителей; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных сил Украины по представлению министра обороны, а также высшее командование других воинских формирований по представлению руководителей органов центральной исполнительной власти, которым подчиняются соответствующие воинские формирования; осуществляет общее руководство разведывательными органами Украины.

Президент также вносит в ВР представление об объявлении состояния войны и, в случае вооруженной агрессии против Украины, принимает решение об использовании Вооруженных сил Украины и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований; принимает в соответствии с законом решение о всеобщей или частичной мобилизации и о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений Верховной Радой.

Законопроектом предлагается, что в случаях, предусмотренных законом, СНБО подает на рассмотрение президенту предложения о создании Ставки верховного главнокомандующего и ее персонального состава. Положение о Ставке верховного главнокомандующего утверждает президент.

Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Первый заместитель министра обороны и заместители министра обороны назначаются на должности из числа гражданских лиц.

Законопроектом определяется, что Генеральный штаб ВСУ является главным органом военного управления по планированию обороны государства, стратегического планированию применения ВСУ и определенных сил и средств других составляющих сил обороны, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны в пределах, определенных законами Украины, актами президента и Кабинета министров Украины. Генеральный штаб ВСУ в особый период выполняет функции стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими составляющими сил обороны и является рабочим органом Ставки верховного главнокомандующего (в случае ее создания). Генеральный штаб ВСУ возглавляет начальник Генерального штаба ВСУ, который назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра обороны.

Объединенный оперативный штаб ВСУ является органом управления межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил).

В мирное время Национальная гвардия Украины входит в состав сил безопасности и выполняет правоохранительные функции, а также развивает способности, необходимые для выполнения задач в составе сил обороны. С введением военного положения Национальная гвардия приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения, входит в состав сил обороны и подчиняется главнокомандующему ВСУ, о чем указывается в указе президента Украины о введении военного положения, который утверждается Верховной Радой Украины.

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Согласно законопроекту, Служба безопасности Украины подчиняется президенту Украины. Глава СБУ назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.

Законопроектом определено, что разведывательными органами Украины являются: Служба внешней разведки Украины; разведывательный орган Министерства обороны Украины; разведывательный орган специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы Украины.

Управление государственной охраны Украины подчинено президенту и подконтрольно Верховной Раде. Начальник управления назначается на должность и освобождается от должности президентом.

Законопроектом предусмотрено, что планирование в сферах национальной безопасности и обороны разделяется на долгосрочное (более пяти лет), среднесрочное (до пяти лет) и краткосрочное (до трех лет).

Согласно законопроекту, Стратегия национальной безопасности Украины является основным документом долгосрочного планирования, которым определяются основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности. Стратегия разрабатывается по поручению президента Украины в течение шести месяцев после его вступления на пост. Стратегия одобряется решением СНБО и утверждается указом Президента.

Основные показатели государственного оборонного заказа принимаются решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5 процентов запланированного объема внутреннего валового продукта, из которых не менее 3 процентов - на финансирование сил обороны.

В заключительных и переходных положениях говорится, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме: положений о назначении министра обороны, первого заместителя министра обороны, заместителей министра обороны на должности из числа гражданских лиц, вступающих в силу с 1 января 2019 года; положений в отношении главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), которые вступают в силу с 1 января 2021 года.