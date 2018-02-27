Президент Финляндии назвал войну на Донбассе самой большой проблемой на континенте

Министр обороны Украины поблагодарил главу финского государства за последовательную поддержку Украины на международных площадках.

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал спровоцированной Россией войну на Донбассе самой большой проблемой в Европе.

Читайте такжеРада ужесточила ответственность за незаконное пересечение границы и въезд в ОРДЛОКак сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом Саули Ниинистё сказал на встрече с главой оборонного ведомства Украины Степаном Полтораком, который находится в Финляндии с официальным визитом.

"Мы внимательно наблюдаем за всеми событиями, которые происходят в Украине, и с большим сочувствием относимся к тому, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается и страдают люди. Этот кризис - самая большая проблема на Европейском континенте", - отметил президент Финляндии.

Министр обороны Украины поблагодарил Саули Ниинистё за приглашение посетить страну и возможность обсудить насущные вызовы.

Также он поблагодарил президента Финляндии за последовательную конструктивную поддержку Украины на международных площадках, неравнодушие к судьбе украинцев, отстаивающих независимость страны.

На встрече глава оборонного ведомства ознакомил присутствующих с текущей политикой по безопасности, обстановкой на востоке страны и видением украинской стороной путей урегулирования кризиса.

В ходе переговоров также обсуждались возможности привлечения к стабилизации ситуации на Донбассе миротворческой миссии ООН и позиция украинской стороны по организации деятельности такой миссии.