Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных за всю историю ООН - АП

По словам заместителя главы АП, миротворческая миссия ООН на Донбассе должна включать не только военный компонент, но и полицейский и, возможно, даже гражданский.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев считает, что миротворческая миссия под эгидой ООН на Донбассе должна стать одной из самых мощных за всю историю Организации Объединенных Наций.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Понятно, что это (миротворческая миссия ООН на Донбассе - УНИАН) должна быть многофункциональная комплексная операция, которая должна включать не только военный компонент, который должен гарантировать безопасность, но и полицейский и, возможно, даже гражданский. Очень хорошо, что Мюнхен (Мюнхенская конференция по безопасности - УНИАН) стал площадкой, на которой уже пошла не просто общая, а предметная дискуссия о миротворческой операции ООН», - заявил заместитель главы АП.

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По словам Елисеева, для Украины главное - обсудить вопросы развертывания миротворцев на Донбассе с ключевым партнерами.

«Все-таки окончательное решение будет за Советом безопасности ООН, прежде всего за постоянными членами Совбеза, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никаких согласований и диалога с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит РФ, и в этой связи ключевым вызовом является получение согласия на развертывание такой операции со стороны Москвы», - добавил он.

«По моему мнению, это (миротворческая миссия ООН на Донбассе - УНИАН) должно быть одной из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН, которая потребует не только большой человеческий потенциал, но и финансовый потенциал, поэтому все ... будет зависеть, прежде всего, от политической воли ключевых партнеров, от многих других факторов, но рано или поздно, ее надо разворачивать», - резюмировал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, Швеция заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.