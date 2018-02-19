Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных за всю историю ООН - АП

18:35, 19 февраля 2018
Война
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Миротворцы ООН / REUTERS

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Понятно, что это (миротворческая миссия ООН на Донбассе - УНИАН) должна быть многофункциональная комплексная операция, которая должна включать не только военный компонент, который должен гарантировать безопасность, но и полицейский и, возможно, даже гражданский. Очень хорошо, что Мюнхен (Мюнхенская конференция по безопасности - УНИАН) стал площадкой, на которой уже пошла не просто общая, а предметная дискуссия о миротворческой операции ООН», - заявил заместитель главы АП.

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По словам Елисеева, для Украины главное - обсудить вопросы развертывания миротворцев на Донбассе с ключевым партнерами.

«Все-таки окончательное решение будет за Советом безопасности ООН, прежде всего за постоянными членами Совбеза, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никаких согласований и диалога с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит РФ, и в этой связи ключевым вызовом является получение согласия на развертывание такой операции со стороны Москвы», - добавил он.

«По моему мнению, это (миротворческая миссия ООН на Донбассе - УНИАН) должно быть одной из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН, которая потребует не только большой человеческий потенциал, но и финансовый потенциал, поэтому все ... будет зависеть, прежде всего, от политической воли ключевых партнеров, от многих других факторов, но рано или поздно, ее надо разворачивать», - резюмировал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, Швеция заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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Теги: #Миротворцы ООН#миссия миротворцев на Донбассе
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