Беларусь надеется, что новая Рада сделает все возможное для сохранения единства Украины
Беларусь надеется, что новая Верховная Рада Украины сделает все возможное для сохранения единства Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.
“Надеемся, что новый парламент, избранный в достаточно сложных условиях, сделает все возможное для возобновления полноценного общенационального диалога, сохранения единства Украины и последующего поступательного развития братской страны, с которой Беларусь связывают столетия общей истории”, - говорится в заявлении.
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Вместе с тем Беларусь с уважением относится к выбору, сделанному украинскими избирателями.
“Беларусь готова продолжить всестороннее конструктивное сотрудничество со своим соседом и способствовать успешному продолжению мирного процесса в Украине”, - отмечается в заявлении.