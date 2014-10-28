Беларусь надеется, что новая Рада сделает все возможное для сохранения единства Украины

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

“Надеемся, что новый парламент, избранный в достаточно сложных условиях, сделает все возможное для возобновления полноценного общенационального диалога, сохранения единства Украины и последующего поступательного развития братской страны, с которой Беларусь связывают столетия общей истории”, - говорится в заявлении.

Читайте такжеЛукашенко вернул в Беларусь понятие советских времен - "тунеядство"

Вместе с тем Беларусь с уважением относится к выбору, сделанному украинскими избирателями.

“Беларусь готова продолжить всестороннее конструктивное сотрудничество со своим соседом и способствовать успешному продолжению мирного процесса в Украине”, - отмечается в заявлении.