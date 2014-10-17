Лукашенко: я был готов использовать в Украине Вооруженные Силы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко был готов использовать в Украине Вооруженные Силы страны для "разведения конфликтующих сторон". Об этом он заявил на пресс-конференции 17 октября для представителей российских региональных средств массовой информации - участников традиционного пресс-тура в Беларусь, передает БЕЛТА.

Говоря о плане Беларуси по разрешению украинского конфликта, который в свое время не был принят ни Западом, ни Россией, Лукашенко отметил: "Я готов был очень далеко пойти, вплоть до использования своих Вооруженных Сил для того, чтобы развести конфликтующие стороны", - сказал он, добавив при этом, что такая мера могла быть применима в самом начале конфликта.

Читайте такжеЛукашенко: В Украине нет фашистов, а в войне виновны Путин и ЯнуковичСейчас, по его словам, на Юго-Востоке Украины "такая кутерьма, что вообще не с кем разговаривать". Президент РБ подчеркнул, что на данном этапе посылать в эту точку свои войска, даже в мирных целях, было бы слишком рискованно, потому что в конфликте задействованы силы, которые вообще никому не подчиняются и управлять которыми невозможно.

Читайте такжеУкраинцы лучше всего относятся к Лукашенко и Обаме, хуже всего - к Путину (опрос) Как отметил Лукашенко, мирный план Беларуси по урегулированию кризиса в Украине был предложен к рассмотрению сторон, однако оказался не нужен, ведь некоторые игроки на геополитическом пространстве хотели войны. Обращаясь к журналистам, Александр Лукашенко сказал: "Если бы я мог изложить детали этого плана, вы бы поняли, но за этот план я закладывал свою голову".