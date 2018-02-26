Досрочных выборов в Раду не будет, плановые состоятся в октябре 2019 года - Парубий

По его убеждению, сценарий внеочередных выборов является внешним.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что досрочных парламентских выборов не будет, плановые выборы состоятся в октябре 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Парубий отметил, что во время Согласительного совета в нескольких выступлениях депутатов услышал слова на тему досрочных выборов в парламент. «Давайте мы эту тему отставим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах», - сказал он.

Спикер подчеркнул, что нет никаких сомнений, что «сценарий дестабилизации» - досрочных выборов – это внешний сценариюй

«Хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду Украины состоятся согласно Конституции, в последнее воскресенье октября 2019 года», - отметил Парубий.

По его убеждению, сегодня депутатам нужно думать не о выборах, а о стабильной, качественной и эффективной работе парламента.

Читайте такжеНедовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам - разведка СШАРанее председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил, что Верховную Раду Украины шантажируют досрочными парламентскими выборами.

Он подчеркнул необходимость принимать законопроект об Антикоррупционном суде. По его словам, такой суд «является угрозой для олигархата», поэтому провластные фракции не хотят его принимать.

«И все это на фоне шантажа досрочными парламентскими выборами перед президентскими», - сказал депутат.

По его словам «в ВР ходят такие слухи, что коалиция обидится за то, что парламент не хочет выбрать Антикоррупционный суд и распустится парламент».

«Это кого вы обманываете? Людей?»- спросил Березюк.

Он отметил, что парламент должен работать до тех пор, пока не примет закон о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе с открытыми списками.